Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: о котрій і де дивитись

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: о котрій і де дивитись
Фото: Facebook

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування стадії плей-оф розіграшу Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Трансляцію можна переглянути в інтернеті та на ТБ, повідомляє Сьогодні.

Минулого тижня завершився груповий етап найпрестижнішого єврокубку. Стали відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Сьогодні будуть визначені пари плей-оф ЛЧ.

Церемонія стартує у Швейцарії у понеділок о 13:00 за київським часом.

Де дивитись

У прямому ефірі жеребкування можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

Також відеотрансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА.

Склад Учасників

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які подолали бар'єр групового етапу. Переможці груп отримають статус сіяних, клуби, які фінішували другим, будуть несіяними.

Переможці груп (сіяні)

  • Аякс (Нідерланди)
  • Баварія (Німеччина)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Лілль (Франція)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Реал (Іспанія)
  • Ювентус (Італія)

Власники других місць (несіяні)

  • Атлетіко (Іспанія)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Вільярреал (Іспанія)
  • Зальцбург (Австрія)
  • Інтер (Італія)
  • Парі-Сен-Жермен (Франція)
  • Спортінг (Португалія)
  • Челсі (Англія)

Представники однієї національної асоціації та команди, які грали в одній групі, зустрітися не можуть.

Команди проведуть по матчу вдома та на виїзді. Сіяні команди гра у відповідь проведуть вдома. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.

Нагадаємо, що УЄФА відмінило правило виїзного голу. Якщо після закінчення основного часу матчу-відповіді рахунок за сумою двох зустрічей рівний, будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо у додатковий час команди не забили або забили однакову кількість м'ячів, для визначення переможця у парі буде проведено серію 11-метрових.

Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" 28 травня 2022 року.

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