Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: о котрій і де дивитись
Сьогодні у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування стадії плей-оф розіграшу Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Трансляцію можна переглянути в інтернеті та на ТБ, повідомляє Сьогодні.
Минулого тижня завершився груповий етап найпрестижнішого єврокубку. Стали відомі усі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Сьогодні будуть визначені пари плей-оф ЛЧ.
Церемонія стартує у Швейцарії у понеділок о 13:00 за київським часом.
Де дивитись
У прямому ефірі жеребкування можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.
Також відеотрансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА.
Склад Учасників
У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд, які подолали бар'єр групового етапу. Переможці груп отримають статус сіяних, клуби, які фінішували другим, будуть несіяними.
Переможці груп (сіяні)
- Аякс (Нідерланди)
- Баварія (Німеччина)
- Ліверпуль (Англія)
- Лілль (Франція)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Реал (Іспанія)
- Ювентус (Італія)
Власники других місць (несіяні)
- Атлетіко (Іспанія)
- Бенфіка (Португалія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Зальцбург (Австрія)
- Інтер (Італія)
- Парі-Сен-Жермен (Франція)
- Спортінг (Португалія)
- Челсі (Англія)
Представники однієї національної асоціації та команди, які грали в одній групі, зустрітися не можуть.
Команди проведуть по матчу вдома та на виїзді. Сіяні команди гра у відповідь проведуть вдома. Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.
Нагадаємо, що УЄФА відмінило правило виїзного голу. Якщо після закінчення основного часу матчу-відповіді рахунок за сумою двох зустрічей рівний, будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо у додатковий час команди не забили або забили однакову кількість м'ячів, для визначення переможця у парі буде проведено серію 11-метрових.
Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" 28 травня 2022 року.