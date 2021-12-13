Турецька ліра поновила антирекорд

Турецька ліра в чергове встановила антирекорд падіння вартості, перевищивши планку 14 лір за долар, повідомляє ТАСС.

Як свідчать дані торгів на валютній біржі, що почалися в понеділок, на даний момент курс коливається в районі 14,5 - 14,8.

Минулого тижня біржа закрилася на вихідні із курсом ліри 13,85 за долар. Перед цим Центробанк Туреччини провів чергову валютну інтервенцію, коли ліра почала падати до 13,95 за долар і погрожувала перевалити за планку 14. Проте ефективно загальмувати падіння національної валюти це не допомогло. За останні 10 днів ЦБ тричі вкидав долари, але це не зламало тренд на знецінення ліри.

Як зазначає телеканал NTV, нинішня волатильність може бути пов'язана з очікуваннями інвесторів та брокерів зміни облікових ставок у США, Європі, Великій Британії, а також Росії та Японії.

З початку поточного року турецька валюта подешевшала майже вдвічі до долара та євро, що стало одним із найбільших падінь її вартості за останні роки. У січні за один американський долар давали близько 7,3 ліри.