Путін розповів, що таксував після розпаду СРСР

Президент Росії Володимир Путін назвав розпад СРСР, трагедією для більшості громадян і зізнався, що йому доводилося підробляти таксистом на початку 90-х років, повідомляє Українська правда.

Про це він розповів у фільмі "Новітня історія", який вийшов на телеканалі "Росія 24"

"Жив як усі, але іноді доводилося підробляти на машині (в оригіналі "извозом" – ред.). Неприємно про це говорити, чесно кажучи, але, на жаль, так і було" , – заявив Путін.

﻿﻿Путін вважає, що "крах історичної Росії під ім'ям Радянського Союзу" був "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття".

Сам він повернувся до Радянського Союзу з НДР навесні 1990-го року, у травні колишній КДБіст став за Анатолія Собчака віце-мером Ленінграда (тепер Санкт-Петербург).

У 2018 році в інтерв'ю для фільму "Путін" президент РФ говорив, що думав про те, щоб підробляти візництвом, у 1996-му році, коли Собчак програв вибори, а Путін був головою його передвиборчого штабу.

Коли Путіну запропонували переїхати до Москви і "зайнятися юридичними справами в управлінні справами президента", він погодився.

Крім того, Путін розповів, що, як мінімум, один співробітник ЦРУ був радником в уряді РФ у 1990-ті роки, але на початку 2000-х, ставши президентом, він "вичистив усіх".