Блінкен назвав умову вступу України та Грузії до НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Північноатлантичний Альянс відкрито для України та Грузії з 2008 року. Набуття членства для цих держав можливе за умови дотримання всіх критеріїв, прописаних НАТО, повідомляє Обозреватель.

Про це американський чиновник заявив в ефірі телеканалу NBC.

За його словами, чим помітнішим буде прогрес у досягненні заявлених вимог, тим швидше мета України та Грузії на вступ буде досягнута.

"Хочу підкреслити, що це стосується не лише вищезгаданих країн, але й інших європейських країн, які зголосилися стати частиною Альянсу і готові наближати стандарти своєї політики під його умови. Двері НАТО будуть завжди відчинені для таких кандидатів" , – зауважив Блінкен.

Зазначимо, що Росія гранично негативно ставиться до можливості приєднання колись дружніх Грузії та України до 50 країн НАТО. Москва вже ставила ультиматум Тбілісі, на що грузинське МЗС рішуче відреагувало.