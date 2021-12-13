Peugeot Expert перетворили на концептуальний фуд-трак
Peugeot Design Lab у співпраці з Whirlpool створили фургон на базі фургона Peugeot Expert. Автомобіль є продовженням концепції Le Bistrot du Lion 2015 року та натхненний світом бістро та гастрономії, повідомляє Обозреватель.
Новинка побудована на основі довгобазної версії Peugeot Expert. Довжина машини – 5,3 м, висота – 1,9 м. Сірий титановий фургон був переобладнаний компанією BCC. Він отримав величезні двері типу "крило чайки", що відкриває доступ до кухні.
У комплекті до авто йде велика U-подібна стільниця, на якій кухарі можуть творити чудеса. Фасади та стільниця виготовлені з білої італійської кераміки з "антибактеріальною поверхнею, що легко очищається" і прикрашені латунними вставками. Кухар, захищений навісом, має доступ до раковини, плити, великої кількості місця для зберігання речей та двох пароварок.
Ззаду у фургоні є висувний екран та звукова панель під заднім люком для трансляції навчальних програм та рекламних матеріалів. Якщо вантажівки з довгою колісною базою недостатньо, є додатковий причіп із холодильником, який живиться від сонячної батареї, а також додаткові аксесуари.
Автомобіль супроводжуватиме тур Whirlpool Experience Францією, який стартує у квітні наступного року. Пізніше компанія планує замовити ще кілька екземплярів нестандартного фургона для демонстраційних цілей в Італії, Польщі та Великій Британії.