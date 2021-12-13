Peugeot Expert перетворили на концептуальний фуд-трак

Peugeot Design Lab у співпраці з Whirlpool створили фургон на базі фургона Peugeot Expert. Автомобіль є продовженням концепції Le Bistrot du Lion 2015 року та натхненний світом бістро та гастрономії, повідомляє Обозреватель.

Новинка побудована на основі довгобазної версії Peugeot Expert. Довжина машини – 5,3 м, висота – 1,9 м. Сірий титановий фургон був переобладнаний компанією BCC. Він отримав величезні двері типу "крило чайки", що відкриває доступ до кухні.

Сірий титановий фургон був переобладнаний компанією BCC. Джерело: Peugeot

У комплекті до авто йде велика U-подібна стільниця, на якій кухарі можуть творити чудеса. Фасади та стільниця виготовлені з білої італійської кераміки з "антибактеріальною поверхнею, що легко очищається" і прикрашені латунними вставками. Кухар, захищений навісом, має доступ до раковини, плити, великої кількості місця для зберігання речей та двох пароварок.

Кухар, захищений навісом, має доступ до раковини, плити, великої кількості місця для зберігання речей та двох пароварок. Джерело: Peugeot

У комплекті до авто йде велика U-подібна стільниця, на якій кухарі можуть творити чудеса. Джерело: Peugeot

Ззаду у фургоні є висувний екран та звукова панель під заднім люком для трансляції навчальних програм та рекламних матеріалів. Якщо вантажівки з довгою колісною базою недостатньо, є додатковий причіп із холодильником, який живиться від сонячної батареї, а також додаткові аксесуари.

Якщо вантажівки з довгою колісною базою недостатньо, є додатковий причіп із холодильником. Джерело: Peugeot

Автомобіль супроводжуватиме тур Whirlpool Experience Францією, який стартує у квітні наступного року. Пізніше компанія планує замовити ще кілька екземплярів нестандартного фургона для демонстраційних цілей в Італії, Польщі та Великій Британії.