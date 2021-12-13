З "червоної" зони вийдуть ще дві області

Тенденція зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні фіксується вже 5 тижнів поспіль: зі 152,26 тис. випадків у перший тиждень листопада їхня кількість впала до 61,21 тис. минулого тижня. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ці показники дозволяють нам вивести з "червоного" рівня епідемічної небезпеки ще дві області: Вінницьку та Хмельницьку", – сказав він на брифінгу у понеділок.

Ляшко уточнив, що МОЗ уже подав відповідне подання Кабміну про скликання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

Міністр нагадав, що наразі у "червоній" зоні знаходяться ще 10 областей.

За словами глави МОЗ, 40% дорослих українців (12,46 млн) вже отримали повний курс щеплення, і Україна виконала цільовий встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я орієнтир – 40% вакцинованих у 2021 році.

За минулий тиждень до лікарень з діагнозом COVID-19 потрапили 15,68 тис. українців, з них 85% людей, які не отримали хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, повідомив Ляшко.

За його даними, загалом нині продовжують хворіти на коронавірусну хворобу 266 тис. українців, з них у лікарнях перебувають 26,71 тис., майже 80% яких – на кисневій терапії (21,12 тис. пацієнтів).

Міністр уточнив, що 2,77 тис. госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, їх приблизно кожен другий (1,44 тис.) підключено до апарату штучної вентиляції легень.