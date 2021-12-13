Німеччиною прокотилася хвиля демонстрацій проти антиковидних заходів

У ряді міст Німеччини минулими вихідними знову пройшли демонстрації протесту проти коронавірусних обмежень. Не всі вони мали мирний характер, повідомляє Deutsche Welle.

Так, у тюрингському Грайці, за даними поліції, 14 співробітників поліції під час подібних акцій зазнали поранень. За закликами до протестів, опублікованих у соціальних мережах, у суботу там зібралося близько 1000 осіб, повідомила поліція в неділю, 12 грудня. Після того, як протестувальники спробували прорватися через поліцейський кордон, поліція змушена була застосувати перцевий спрей проти демонстрантів.

На відеозаписах, поширених у Twitter, видно, як протестувальники вступали у бійку з поліцією, намагаючись прорвати оточення. Фоторепортер агентства dpa, що знаходився на місці подій, розповів про агресивний настрій учасників демонстрацій. Двох співробітників поліції, які отримали поранення, довелося тимчасово усунути від служби, а одного правоохоронця було госпіталізовано, заявили в поліції.

Поліція ідентифікувала 207 протестувальників, винесла 108 рішень про заборону ряду конкретних осіб перебувати на певній території та порушила 44 кримінальні справи. Крім того, порушено 47 справ про адміністративні правопорушення.

У Ройтлінгені (федеральна земля Баден-Вюртемберг) у суботу, за даними поліції, близько 1500 осіб взяли участь у мітингу під девізом "За свободу, істину та самовизначення".

Як повідомляють правоохоронці, прохання одягнути захисні маски учасники акції ігнорували. В результаті мітинг був розігнаний. За даними поліції, одна група, проте, продовжувала ходу, під час якої окремі учасники запускали піротехніку та сигнальні ракети. Коли поліція спробувала зупинити демонстрацію, протестувальники силоміць прорвали ланцюг поліцейських. Правоохоронці змушені були застосувати перцевий аерозоль та кийки. За один вечір відкрито кілька кримінальних справ за звинуваченням в образливій поведінці стосовно працівників правопорядку та спроби завдання поліцейським тілесних ушкоджень. Крім того, близько 100 осіб отримали заборону на перебування у цьому районі.

До завдання поранень справа дійшла і в саксонському Бенневіці під Лейпцигом. Двоє поліцейських зазнали легких травм у неділю вранці. Незначні каліцтва отримали також дві особи з-поміж демонстрантів. За даними поліції, загалом 25 людей зібралися в районі Шмелен, у той час, як збиратися групами у кількості понад десять людей на даний час у Саксонії через пандемію коронавірусу заборонено.

У Плауені, розташованому на сході Саксонії, поліція зупинила в неділю ввечері несанкціоновану демонстрацію за участю кількох сотень людей. Було взято особисті дані 226 учасників.

Майже 100 людей взяли участь у забороненій демонстрації у Франкфурті-на-Майні (федеральна земля Гессен) у суботу. За інформацією поліції, їй довелося розігнати мітинг. Незареєстрований марш протесту проти антиковідних заходів за участю 550 осіб було в суботу зупинено поліцією в Хамі (федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія).

З акціями протесту проти антиковідних заходів люди також виходили на вулиці у Гамбурзі, Трірі, Берліні, Шверіні, різних містах на території Саксонії-Ангальт та Баварії. Щоправда, ці демонстрації мали мирний характер.

Президент бундестагу Бербель Бас висловила своє занепокоєння у зв'язку з тим, що протести проти антиковідних заходів у Німеччині наростають. Вона також змушена була констатувати, що "досить помітною" стала радикалізація таких акцій. Про це політик заявила у неділю ввечері в ефірі телеканалу ZDF. Бас закликала заборонити проведення демонстрацій перед приватними будинками політиків, а також вести суворіший моніторинг чат-груп месенджера Telegram, послугами якого користуються багато противників коронавірусних обмежень.