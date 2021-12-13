Тисяча за вакцинацію: топ-3 банки за кількістю відкритих карток

У рамках проекту "е-Підтримка" вже відкрито понад 1 млн віртуальних банківських карток, повідомляє UBR.

Найбільше майже 880 тис. карт відкрив мобільний monobank. На другому та третьому місцях за кількістю відкритих рахунків для отримання 1000 грн – А-банк (84,2 тис.) та Альфа-банк (72,3 тис.). Про це розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сама програма розпочнеться 19 грудня. Але сьогодні, 13 грудня, розпочинається бета-тестування послуги у "Дії". На нього вже записалося понад 1,3 млн українців. Також Федоров анонсував швидке підключення до програми "ще одного великого банку" .