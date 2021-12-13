Стефанчук розповів, коли ВР ухвалить закон про реформу СБУ

Верховна Рада може до кінця поточної сесії ухвалити в другому читанні законопроєкт №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ, заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зрозуміло, що до кінця цього року ми не ухвалимо цей закон. Фокус не на тому, щоб просто внести законопроєкт до зали засідань, а на необхідності проголосувати за нього - це важливо. Тому ми маємо обрати той варіант, який дасть на табло щонайменше 226 голосів. Не хочу вангувати, але висока ймовірність, що до кінця цієї сесії закон про реформу СБУ може бути ухвалений, тобто до кінця січня 2022 року. Якщо ні - то на початку наступної сесії, яка розпочнеться в лютому", - сказав спікер парламенту в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".