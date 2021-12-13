Зала засідань Ради може бути переобладнана влітку – Стефанчук
Зала пленарних засідань Верховної Ради, де народні депутати голосують за ухвалення законів, може бути технічно переобладнана влітку 2022 року, заявил голова українського парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми з колегами наразі працюємо над змінами законодавства про парламентське право, які передбачатимуть, зокрема, питання, пов'язані з технічним забезпеченням Верховної Ради. Ми запланували й дуже хочемо технічно переобладнати залу засідань Верховної Ради, але розуміємо, що це можна зробити тільки впродовж тривалого канікулярного періоду.
Думаю, що влітку це питання може бути вирішене. Якщо буде згода в залі, то ми обов'язково маємо здійснити переобладнання зали, передусім технологічно, а потім - і робочих місць депутатів", - сказав спікер.
За його словами, оновлені робочі місця нардепів будуть обладнані "і комп'ютерами, і розетками, і WiFi-модулями, і електронними пристроями для голосування".
"До того ж система голосування буде такою, що не лише реагує на тепло, - як це є нині. Поки що ми визначаємося, чи буде це Face ID (сканер 3D-форм обличчя, розроблений компанією Apple - ред.), або ж система працюватиме за відбитком пальця. Тому що тепловий не є індивідуалізуючою ознакою", - додав Стефанчук.