Зала засідань Ради може бути переобладнана влітку – Стефанчук

Зала пленарних засідань Верховної Ради, де народні депутати голосують за ухвалення законів, може бути технічно переобладнана влітку 2022 року, заявил голова українського парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми з колегами наразі працюємо над змінами законодавства про парламентське право, які передбачатимуть, зокрема, питання, пов'язані з технічним забезпеченням Верховної Ради. Ми запланували й дуже хочемо технічно переобладнати залу засідань Верховної Ради, але розуміємо, що це можна зробити тільки впродовж тривалого канікулярного періоду.

Думаю, що влітку це питання може бути вирішене. Якщо буде згода в залі, то ми обов'язково маємо здійснити переобладнання зали, передусім технологічно, а потім - і робочих місць депутатів" , - сказав спікер.

За його словами, оновлені робочі місця нардепів будуть обладнані "і комп'ютерами, і розетками, і WiFi-модулями, і електронними пристроями для голосування".