ФСБ РФ заявила про затримання 106 "українських неонацистів"
ФСБ Росії заявляє про затримання у 37 російських регіонах 106 нібито прихильників "українського неонацистського угруповання "МКУ", двоє з них підозрюються у нібито підготовці нападів на освітні установи, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Угруповання було створено громадянином України Єгором Красновим, 2000 року народження, оголошеним у міжнародний розшук", - заявили у ФСБ РФ.
Згідно з заявою ФСБ РФ, серед затриманих прихильників "МКУ" встановлено трьох адміністраторів інтернет-спільнот цієї організації, які пропагували за вказівкою Краснова екстремістську ідеологію і закликали здійснювати насильницькі акції. Ще двоє затриманих підозрюються в підготовці збройних нападів на освітні установи.
"При цьому в Пензенській області та Республіці Комі припинено злочинну діяльність афілійованих з "МКУ" двох екстремістських груп чисельністю п'ять та вісім осіб відповідно. За адресами їх проживання вилучили гладкоствольну та нарізну цивільну мисливську зброю та боєприпаси до неї, пневматичні пістолети, охолощені пістолети та автомати. Наразі перевіряється інформація про наміри їх переробки у бойові аналоги. Також вилучено велику кількість холодної зброї, балончики зі сльозогінним газом", - зазначили в ФСБ РФ.