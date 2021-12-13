ФСБ РФ заявила про затримання 106 "українських неонацистів"

ФСБ Росії заявляє про затримання у 37 російських регіонах 106 нібито прихильників "українського неонацистського угруповання "МКУ", двоє з них підозрюються у нібито підготовці нападів на освітні установи, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Угруповання було створено громадянином України Єгором Красновим, 2000 року народження, оголошеним у міжнародний розшук" , - заявили у ФСБ РФ.

Згідно з заявою ФСБ РФ, серед затриманих прихильників "МКУ" встановлено трьох адміністраторів інтернет-спільнот цієї організації, які пропагували за вказівкою Краснова екстремістську ідеологію і закликали здійснювати насильницькі акції. Ще двоє затриманих підозрюються в підготовці збройних нападів на освітні установи.