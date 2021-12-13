Кіберполіція розкрила масштабну схему продажу особистих даних громадян

Кіберполіцейські викрили злочинців, причетних до несанкціонованих дій з інформацією. У них вилучили бази персональних даних понад 300 мільйонів людей, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

Поліція встановила 51 особу, яка була причетна до протиправної діяльності. Вони незаконно поширювали персональні дані громадян, бази даних. Злочинці володіли закритими відомостями про ведення фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, інформацією про клієнтів банківських та комерційних установ, даними для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах, інтернет-магазинах тощо.

Під час операції правоохоронці провели 117 обшуків у всій Україні. Вони вилучили 100 баз персональних даних, актуальних на 2020-2021 роки. Вони містили відомості на громадян України, Європи та США.

Також поліцейські припинили діяльність одного з найбільших сайтів, де розповсюджувалися персональні дані як українців, так і іноземців. Там містилися такі відомості: номери телефонів, прізвища, імена та по батькові громадян, їх місця реєстрації, а в окремих випадках - інформація про надані адмінпослуги, пов'язані з використанням транспортних засобів.

У ході проведення слідчих дій заблоковано понад 30 каналів незаконного розповсюдження інформації.

Крім цього, кіберполіцейські на Дніпропетровщині викрили колишнього співробітника мережі супермаркетів. Він займався збутом конфіденційних даних. Чоловік незаконно збирав та продавав компаніям-конкурентам інформацію, що містить комерційну таємницю. Таким чином мережа зазнала понад мільйон гривень збитків.

"Вартість баз коливалася від 500 до 50 тисяч гривень - залежно від її змісту та комерційної цінності. Зловмисники збували інформацію на закритих хакерських форумах, а також у соцмережах та месенджерах. Загалом проведено 117 обшуків у різних регіонах України. За результатами вилучено понад 90 тисяч гігабайтів інформації" , - розповів начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Сергій Липка.

Кримінальні провадження розслідуються за ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ст. 361-2 (Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що зберігається на комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Дев'ятнадцяти фігурантам уже оголошено підозру. Слідчі дії продовжуються.