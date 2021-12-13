Експорт зернових з України зріс на 23%

Обсяг експортних поставок зернових культур з України з початку 2021/22 МР станом на 10 грудня 2021 р. склав 28,2 млн т, що на 5,3 млн т або 23% вище за показник минулого року, повідомляє AgroPortal.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Так, пшениці з початку сезону експортовано 15,07 млн т, що на 24% перевищує показник минулого року.

Постачання ячменю на зовнішні ринки склало 5 млн т (+36%).

Іржи на звітну дату відправлено 86,2 тис. т, що у десятки разів перевищує торішній показник (1,7 тис. т).

Кукурудзи експортовано 7,8 млн т. Збільшення постачання склало 16% порівняно з минулорічними показниками.

Разом з тим, експорт українського борошна з початку сезону склав 55,5 тис. т, що на 22% поступається показником на аналогічну дату минулого сезону.