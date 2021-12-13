У МЗС РФ виключили можливість вторгнення в Україну

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков відкинув можливість вторгнення в Україну. Він також сказав, що США "дивним чином зациклилися" на цьому питанні, повідомляє РИА Новости.

"Американці абсолютно незрозуміло зациклені на ідеї про те, що існує загроза "російського вторгнення" в Україну. Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права ставити питання у такій площині" , - заявив Рябков.

Рябков зазначив, що за підсумками переговорів президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського не прозвучало нічого, що відрізняло б ці заяви від численних аналогічних сигналів із Вашингтона в останні тижні.