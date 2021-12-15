6 простих, але важливих правил для смачних печериць

Печериці – це доступний продукт, їх не соромно приготувати на свята та подати на день народження. Хоча важливо знати, з чим вони максимально смачно поєднуються та враховувати деякі правила щодо їхнього приготування, повідомляє Сьогодні.

Попри те, що готувати їх просто, вимоги все ж таки є. Наприклад, шеф-кухар Євген Клопотенко радить смажити їх в один шар. Тільки так може вийти хрустка золотава скоринка.

6 правил для смачних печериць

Правило 1. Не потрібно мити, а просто обтерти вологою серветкою. Печериці швидко вбирають вологу, через що можуть вийти водянистими.

Бруд з них можна прибрати за допомогою ножа, не забуваючи очистити ніжки.

Правило 2. Готувати одразу, тим паче якщо гриби вже нарізані. Печериці швидко чорніють і сохнуть, через що можуть бути твердими.

Правило 3. Смажити частинами, щоб отримати золотаву скоринку При цьому занадто великі печериці потрібно розрізати, дрібні залишити так, як є.

Правило 4. Спочатку обсмажити їх на сухій сковороді, трохи випарувати рідину, а потім додавати вершкове масло або олію.

Правило 5. Додаткові овочі – цибулю або картоплю – краще обсмажити окремо до напівготовності, а потім з'єднати з грибами.

Правило 6. Солити та приправляти гриби потрібно наприкінці приготування. Причина – це зменшення печериць в об'ємі. Тільки у фіналі процесу можна зрозуміти, скільки їм потрібно солі, перцю та спецій.