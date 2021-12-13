Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу – опитування КМІС

Чинний президент України Володимир Зеленський продовжує мати найбільшу підтримку серед українців, за нього б проголосували 27,1% серед тих, хто визначився з вибором, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 3-11 грудня.

За даними дослідження, за Зеленського проголосували б 20,2% серед усіх респондентів та 27,1% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – п'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з показниками 14,7% серед усіх респондентів та 19,7% серед тих, хто визначився з вибором. У трійку лідерів також входить лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (відповідно, 8,4% та 11,3%).

Далі йде лідер партії "Сила та честь" Ігор Смешко (5,8% та 7,7%), лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко (4,9% та 6,6%), екснардеп Євген Мураєв (4,8% та 6,5%), ексспікер парламенту Дмитро Разумков (4,7% та 6,3%), лідер "Української стратегії", експрем'єр Володимир Гройсман (3,8% та 5, 1%), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (3,6% та 4,8%).

Натомість інші кандидати мають нижчу підтримку. Зазначається, що, у порівнянні з груднем 2020 року, рейтинги топкандидатів (Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Смешко) статистично значуще не змінився. Найбільш суттєва динаміка спостерігається у разі Бойка – його рейтинг серед тих, хто визначився, знизився з 13,7% у грудні 2020 року до 6,6% у грудні 2021 року. Позитивну динаміку має Ляшко – з 2,9 до 4,8%.

Водночас слід враховувати, що оскільки у грудні 2020 року у списках не було Мураєва, Разумкова та Гройсмана, динаміку їхнього рейтингу оцінити за рік ми не можемо.

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" було проведено методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та наступним статистичним зважуванням). Загалом опитано 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років та старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.