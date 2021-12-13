"Євросолідарність" обійшла "Слуг народу": свіжі рейтинги партій

Якби вибори до Верховної Ради України проходили у першій половині грудня, то 7 партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр. Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, станом на 3-11 грудня щодо найбільшої підтримки мають партії "Європейська солідарність", яку підтримали 13,7% серед усіх опитаних та 19,8% серед тих, хто збирається голосувати та визначився зі своїм вибором, а також "Слуга народу", яку підтримують 12,7% серед усіх респондентів та 18,4% серед тих, хто визначився з вибором.﻿"

Далі йдуть партії "Батьківщина" (відповідно, 6,2% серед усіх респондентів та 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) та "Опозиційна платформа - За життя!" (6,2% та 9%).

5% прохідний бар'єр також формально долають "Сила та честь" (4,8% та 7%), Радикальна партія (3,6% та 5,2%) та "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% і 5,1 %).

Формально трохи менше прохідного бар'єра мають, але наближені до нього "Розумна політика" (3,3% та 4,8%), "Наші" (3,1% і 4,4%) та "Партія Шарія" (2,8 % та 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

У порівнянні з торішнім опитуванням рейтинг таких партій, як "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила та честь", "Українська стратегія Гройсмана" статистично значуще не змінився.

Водночас рейтинг партії "ОПЗЖ" стрімко падає, чия підтримка серед тих, хто визначився, знизилася з 17,4% до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) та "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%). Формально зросла підтримка лише Радикальної партії – з 3,2% до 5,2%.