Гогілашвілі внесли в "Миротворець"

Заступника глави Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі внесли в базу даних сайту "Миротворець" після інциденту на блокпості в Донецькій області, повідомляє УНІАН.

Відповідна інформація з'явилася на сайті бази.

Серед причин внесення чиновника до бази називають порушення законодавства України про громадянство, напад на поліцейських при виконанні службових обов'язків та присвоєння повноважень у спробі керівництва співробітниками Національної поліції України.

Зокрема на сайті відзначають наявність у Гогілашвілі російського паспорта.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Гогілашвілі влаштував скандал на блокпості на в'їзді в Донецьку область через те, що його авто зупинили й попросили показати документи. Чиновник у відповідь почав погрожувати правоохоронцям, використовуючи нецензурну лексику. Після скандалу на блокпості глава МВС Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі з посади, а президент Володимир Зеленський попросив Кабмін звільнити Гогілашвілі.

Сьогодні з'явилася інформація про те, що Кабмін звільнив Олександра Гогілашвілі з поста заступника глави Міністерства внутрішніх справ.