Агуеро в середу оголосить про завершення кар'єри

Нападник «Барселони» та збірної Аргентини Серхіо Агуеро у середу, 15 грудня, оголосить про завершення кар'єри. Про це повідомляє Marca. З цього приводу буде організовано спеціальний захід, повідомляє Sport24.

Нагадаємо, що 30 жовтня Серхіо Агуеро не зміг дограти матч із «Алавесом». Лікарі діагностували у футболіста проблеми із серцем.

До «Барселони» 33-річний форвард перейшов минулого літа на правах вільного агента. За каталонців Агуеро встиг провести 5 матчів та забив 1 гол. Протягом кар'єри Серхіо Агуеро грав за «Індепендьєнте», «Атлетіко» та «Манчестер Сіті», вигравав Лігу Європи, Суперкубок УЄФА, англійську Прем'єр-Лігу, Кубок та Суперкубок Англії, Кубок футбольної ліги, Кубок Америки та Олімпійські ігри.