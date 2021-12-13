S&P змінило прогноз рейтингів Туреччини

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг Туреччини в іноземній валюті на рівні "B+", у національній валюті - "BB-", повідомляє Интерфакс.

Прогноз рейтингів змінено на "негативний" зі "стабільного", що S&P пояснює зростанням зовнішніх ризиків для Туреччини.

"З моменту публікації нашої попередньої оцінки рейтингів Туреччини 22 жовтня 2021 курс ліри до долара впав на 30%, оскільки Центробанк країни продовжує знижувати ключову ставку на тлі посилення інфляції", - відзначають експерти агентства.

"На нашу думку, пом'якшення політики ЦП та суттєве послаблення ліри сприятимуть подальшому посиленню інфляції, яка може досягти 25-30% на початку 2022 року", - йдеться у повідомленні S&P.

"Ми очікуємо, що довіра громадян країни до фінансового сектору збережеться, тоді як банки, як і раніше, матимуть доступ до закордонного фінансування, проте вважаємо, що зовнішні ризики для країни зростають", - наголошується у прес-релізі.

На початку цього місяця інше рейтингове агентство – Fitch – змінило на "негативний" зі "стабільного" прогноз рейтингів Туреччини, також підтвердивши рейтинги країни.

Курс ліри продовжує падати у понеділок, оновлюючи рекордні мінімуми у парі з доларом. Вартість турецької нацвалюти опускалася під час торгів до 14,4741 ліри/$1. З початку цього року вона впала на 94,6%.