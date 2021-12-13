Гогілашвілі був судимий у Росії за кримінальною статтею

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі мав судимість у РФ. Про це посилаючись на документи з російської бази даних, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними з російських реєстрів Олександра Гогілашвілі було засуджено до п'яти років у 1998 році. До кримінальної відповідальності його притягали за статтею – 15 ч.2 147 – підробка державних документів.

Виходячи з вироку суду, Гогілашвілі разом із двома спільниками фабрикували векселі Північно-Кавказької залізниці та намагалися їх продавати. Гогілашвілі своєї провини не визнав і за рішенням суду був засуджений до п'яти років випробувального терміну.

Через 5 років у 2003 році Гогілашвілі отримав паспорт громадянина РФ.