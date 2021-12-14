Психологи перерахували помилкові ознаки "великого кохання"

Велике кохання - це така гарна казка, на яку нас програмували ледь не з пелюшок. І от відчувши перші прояви "метеликів в животі" ми вже вибираємо імена майбутнім дітям, плануємо спільні відпустки... А потім, як часто буває, розчаровуємося. В обранці, в стосунках, в собі, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Як не втрапити в таку халепу і побачити типові помилкові ознаки цього "великого кохання", читайте нижче в матеріалі.

Чоловік одразу заявляє, що хоче серйозних стосунків

Багато жінок сприймає це за чисту монету, радіючи, що зустріли ледь не свою долю. Але поспішати тут не треба, адже здоровим стосункам треба час, аби розвинутися - приглядітися, "принюхатися"..

Якщо вам одразу заспівали пісень про спільне проживання, шлюб, майбутніх дітей, будьте обережні! Можливо, на вашому шляху маніпулятор. Він усього лише каже те, що ви від нього хочете почути. А коли доб'ється того, що має на меті, швидко втече.

Буває й так, що за такими заявками криється інфантильність. Чоловік просто не подорослішав і не розуміє, що сумісне життя і діти, це не лише обійми в ліжечку під фільм і мультики. Але й підгузки, недоспані ночі, побут і заробляння на все це грошей.

Фрази типу "я не можу без тебе"

Подібні фрази вимовляють найчастіше чоловіки, у яких великі проблеми внутрішнього характеру. Для них стосунки - залежність, а поняття особистих кордонів не існує.

Такі чоловіки інфантильні, швидше за все з ними некомфортно жити. Це справжнє випробування для психіки і нервів.

Постійний контроль за жінкою

Часто питання "Де була?", "Що завтра робиш?", "Хто був з тобою?" на початку стосунків сприймаються, як інтерес до вашого життя. Проте з часом це може перетворитися на контроль, а чоловік виявиться ревнивцем і тираном.

Буває, що жінки сприймають це за істинне кохання і турботу, проте це не так. Адже питання, з ким була, перетвориться на поради, а може й прямі накази, з ким спілкуватися, а з ким - ні. Отямитися не встигнете, як ваше життя перетвориться на суцільний кошмар.