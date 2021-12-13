Георгій Бущан – у топ 50-ці найкращих голкіперів світу

Міжнародний центр спортивних досліджень зі Швейцарії вже вчетверте визначив топ-50 найкращих футболістів і топ-50 голкіперів року в світі, повідомляє Українська Прем'єр-ліга.

Зрозуміло, що в сучасному футболі найкращих визначають дуже багато інстанцій та видань. Утім, рейтинг CIES особливий: він складений не на основі суб’єктивного голосування, а за допомогою об’єктивних даних – кількості зіграних матчів футболістами та рівнем змагань, у яких вони брали участь.

У списку найкращих воротарів світу 2021 року бачимо одного українця й представника VBET Ліги – динамівця Георгія Бущана.