МЗС Німеччини назвало причину зупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Німецький регулятор зупинив сертифікацію Північного потоку-2 через невідповідність проєкту нормам ЄС у сфері енергетики. Так глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пояснила свою заяву про "ПП-2", що спричинило зростання цін на газ, повідомляє Корреспондент.

"Федеральне мережеве агентство призупинило процес сертифікації, оскільки є ясні розпорядження європейського права в галузі енергетики щодо анбандлінгу та інших питань устрою (компанії)", - сказала вона на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Так вона відповіла на запитання, яка інстанція визнала проєкт таким, що не відповідає нормам ЄС.