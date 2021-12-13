У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про референдум щодо Донбасу
Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості проведення референдуму про Донбас. У президента РФ Володимира Путіна відреагували й назвали це внутрішнім питанням України. Позицію Кремля озвучив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
За його словами, інтерес представляє можливе формулювання питання, яке виноситься на референдум.
"Проведення референдуму щодо Донбасу - це внутрішня справа України. Там, звичайно, цікаво б зрозуміти, як могло б бути сформульоване питання для цього референдуму", - сказав він.
Заява Зеленського
Український лідер допустив проведення референдуму щодо Донбасу в ефірі телеканалу "1+1" у п'ятницю ввечері.
"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це (референдум, - ред.) може бути щодо Донбасу, щодо Криму", - заявив Зеленський.