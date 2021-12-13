Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13 грудня, пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Sport24.
За її підсумками на цій стадії турніру відбудуться наступні протистояння:
- "Бенфіка" - "Реал";
- "Вільярреал" - "Манчестер Сіті";
- "Атлетіко" - "Баварія";
- "Ред Булл Зальцбург" - "Ліверпуль";
- "Інтер" - "Аякс";
- "Спортінг" - "Ювентус";
- "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед";
- "Челсі" - "Лілль".
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 15/16/22/23 лютого, а у відповідь - на 8/9/15/16 березня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Санкт-Петербурзі 28 травня 2022 року.