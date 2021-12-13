Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 13 грудня, пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Sport24.

За її підсумками на цій стадії турніру відбудуться наступні протистояння:

"Бенфіка" - "Реал";

"Вільярреал" - "Манчестер Сіті";

"Атлетіко" - "Баварія";

"Ред Булл Зальцбург" - "Ліверпуль";

"Інтер" - "Аякс";

"Спортінг" - "Ювентус";

"ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед";

"Челсі" - "Лілль".

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 15/16/22/23 лютого, а у відповідь - на 8/9/15/16 березня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Санкт-Петербурзі 28 травня 2022 року.