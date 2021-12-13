Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 13 грудня, пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Sport24.

За її підсумками на цій стадії турніру відбудуться наступні протистояння:

  • "Бенфіка" - "Реал";
  • "Вільярреал" - "Манчестер Сіті";
  • "Атлетіко" - "Баварія";
  • "Ред Булл Зальцбург" - "Ліверпуль";
  • "Інтер" - "Аякс";
  • "Спортінг" - "Ювентус";
  • "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед";
  • "Челсі" - "Лілль".

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 15/16/22/23 лютого, а у відповідь - на 8/9/15/16 березня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Санкт-Петербурзі 28 травня 2022 року.

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