МЗС відповіло на претензії Путіна щодо активів СРСР

Твердження президента Росії Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов'язання про передання Російській Федерації зарубіжних активів Радянського Союзу - маніпуляція фактами. Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво за зовнішнім державним боргом і активами СРСР від 1991 року. Згідно з угодою частка нашої держави в загальній сумі боргу і активів СРСР становить 16,37%", - сказав Ніколенко.

Він пояснив, що в 1994 році Україна та Росія підписали так звану угоду про нульовий варіант, згідно з яким РФ зобов'язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

"Водночас ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, які мали передаватися, унеможливило ратифікацію угоди Верховною Радою України. Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Отже, говорити про невиконання яких-небудь зобов'язань без належного правового процесу необґрунтовано", - наголосив Ніколенко.