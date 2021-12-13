СБУ відповіла на заяву ФСБ про затримання сотні "українських радикалів"

У Росії заявили про "викриття 106 прихильників українського неонацистського молодіжного угруповання" в 37 регіонах країни. СБУ це назвала частиною скоординованої інформаційної операції, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

Служба безпеки України провела низку важливих спецоперацій і, зокрема, безпрецедентне викриття співробітників ФСБ, котрі здійснювали хакерські атаки на державні органи України, російська сторона намагається будь-що дискредитувати СБУ, вважають українські спецслужби.

Ще одна мета Росії - підтримати рівень напруги в інформаційному полі та створити видимість "ефективної роботи" ФСБ для внутрішньої аудиторії РФ, повідомили в СБУ.