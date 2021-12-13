"Хаббл" показав галактику, де вибухнула найпотужніша наднова

На сайті космічного телескопа «Хаббл» опубліковано чудовий знімок освіти з позначенням NGC 3568, повідомляє Хайтек.

На новому зображенні космічний телескоп "Хаббл" НАСА/ЕКА сфотографував NGC 3568, спіральну галактику з перемичкою. Вона знаходиться в 57 млн світлових років від Чумацького Шляху у сузір'ї Центавру. У 2014 році світло від вибуху наднової в NGC 3568 досягло Землі. Це був яскравий спалах світла, спричинений вибухом, що супроводжував загибель масивної зірки.

Вид збоку на NGC 3568, спіральну галактику з перемичкою, приблизно 57 млн світлових років від Чумацького Шляху в сузір'ї Центавра. Надано: ЕКА / Хаббл та НАСА, М. Сан.

Хоча більшість астрономічних відкриттів – робота груп професійних астрономів, цю наднову виявили астрономи-аматори з проекту BOSS-Backyard Observatory Supernova Search (Служби пошуку наднових зірок) у Новій Зеландії.

Цю фотографію «Хаббл» зробив, використовуючи вдосконалену камеру Wide Field Camera 3. Галактика NGC 3568 об'єкт входить до перерахованих в оригінальній редакції «Нового загального каталогу». У ній спалахнула найпотужніша наднова SN 2014dw типу II, її пікова видима зіркова величина склала 15,5.