Евакуація авто на штрафстоянку: коли мають право забрати машину

В Україні передбачено кілька причин для евакуації транспортного засобу працівниками поліції чи уповноваженого підрозділу, який забезпечує безпеку дорожнього руху. Вони прописані у ст. 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), повідомляє UBR.

У той же час, у більшості випадків загрози поліцейських забрати машину на штрафстоянку є необґрунтованими або навіть надуманими, пише Асоціація автотранспорту та інфраструктури.

Причини для тимчасового затримання авто в Україні:

машина "істотно перешкоджає дорожньому руху";

створює загрозу безпеці дорожнього руху;

стоїть у зоні дії знаків, що дозволяють стоянку лише для водіїв з інвалідністю або водіїв, що перевозять пасажирів з інвалідністю;

стоїть на місцях, що призначені для зупинки, стоянки електроавто.

У цих випадках уповноважена особа фіксує розташування транспорту за допомогою фото та відео, складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу та відвозить авто за допомогою евакуатора на штрафстоянку. Відповідна інформація має невідкладно передаватися власнику транспорту.

Інших підстав для таких дій у законодавстві не передбачено.

Таким чином, якщо розміщення автомобіля істотно не перешкоджає руху транспорту, не створює загрози безпеці та не припарковане на місцях для водіїв з інвалідністю або електрокарів, машина не може бути евакуйована. У такому разі "загрози" поліцейських, з якими зустрічалася більшість водіїв, надумані.