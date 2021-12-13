MOZGI випустив новий кліп

У відеоролику також знялися українські тіктокери. Це кліп на новорічну пісню, повідомляє Корреспондент.

Український гурт MOZGI представив прем'єру кліпу на трек ZAVTRA. Ролик з'явився на Youtube-каналі колективу. Режисерами відео виступили кліпмейкери Максим Шелковніков та Денис Маноха.

За сюжетом, глядачі потрапили до телемагазину ZAVTRA TV. Героями кліпу стали популярні українські тіктокери з WHYNOT HOUSE та uLOVE Home: Хельга Багірова, Аня Тимошенко, Каріна Балашова, Елізабет Анорує, Жозе Мануель Трейсі, Олександра Кузьменко. Вони виступили у хорі. А Олег Машуковський, Даша Кубик, Кирило Ріллі з'явилися в залі для глядачів.

Також у ролику знявся Потап. Він став найкращим ведучим вечірок. А Позитив зіграв людину з "роздвоєнням особистості".