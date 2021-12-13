Гетьманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі скрутками з ПДВ

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев поінформував про те, як відбувається розпочата в регіонах операція щодо боротьби зі скрутками з ПДВ, повідомляє УНІАН.

За словами нардепа, якого в кулуарах називають ініціатором і головним "куратором" розпочатої операції, всі попередні спроби подолати скрутки нагадували лише імітацію боротьби, щоб таким чином відвести увагу суспільства від цього питання.

"Судячи за рівнем інформаційного напруження – очевидно, що таке в Україні відбувається вперше. А всі спроби до цього просто створювали видимість боротьби з метою зменшити увагу громадськості до питання" , - заявив Гетманцев.

Також парламентарій зазначив, що опір припиненню схем із системного ухилення від сплати ПДВ чинять не лише самі скрутники, а й податківці разом із правоохоронцями.

"Опір чинять не тільки і не стільки скрутники, скільки злочинці всередині служби! Всі ці податківці з чотириповерховими будинками у передмісті, рахунками за кордоном та автомобілями вартістю, що перевищує 10 їхніх річних зарплат. Не відстають від своїх колег й інші учасники схем – правоохоронці. Вони теж у темі" , - зазначив Гетманцев.

За словами Голови податкового комітету, суспільство незабаром дізнається, хто саме стоїть за такими схемами та якими є їхні масштаби в країні.