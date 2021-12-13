Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають в Італії
Українська телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим відправилась до Італії. Там подружжя проводить романтичний вікенд, повідомляє 24 Канал.
У щільному робочому графіку зіркового подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова знайшлось місце для спільного відпочинку. Ведучі проводять італійські вихідні у Римі.
Подружжя активно діляться спільними світлинами на сторінці в інстаграмі. Помітно, що в Римі вже активно готуються до різдвяних та новорічних свят, адже на вулицях вже виблискують ялинки та багато декорацій.
"Римські канікули. Наша маленька сімейна традиція. Рим в грудні – машина часу, телепортація в теплу осінь,", – написала Катя Осадча під фото.
У Римі подружжя гуляло містом, відвідувало архітектурні пам'ятки та просто насолоджувалося теплом.
Для прогулянки Римом Катя Осадча підібрала повсякденне, але стильне вбрання. Вона одягнула чорні широкі штани, білий комфортний светр з фігурною в'язкою та темну куртку. Зірка зібрала волосся у хвіст. Перед камерою вона позувала без макіяжу, тож похизувалась натуральною вродою.