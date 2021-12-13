"Дія" анонсувала нову послугу: які документи можна подати онлайн

Незабаром, через мобільний застосунок "Дія" можна буде стати кандидатом в усиновлювачі дитини. Наразі функція перебуває у стані розробки, повідомляє Сьогодні.

Зазначається, що проект розробляється спільно з Міністерством соціальної політики, оскільки для усиновлення дитини, сьогодні потрібно пройти довготривалий бюрократичний процес.

"Потрібно зібрати багато паперових документів та довідок, відвідати службу у справах дітей, відстояти кілька черг та чекати на результат" , – пояснюють у прес-службі.

Нова послуга має полегшити процес збору та подачі документів, а також прискорить перевірку цих документів працівниками служб у справах дітей. Ще однією перевагою є мінімізація корупційної складової.

У прес-службі "Дії" порадили стежити за оновленням, щоб не пропустити запуск нової послуги.

"Тисяча Зеленського" через "Дію"

Вже з 19 грудня через онлайн-портал "Дія" можна буде отримати виплату 1000 грн тим, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

Для того, щоб її отримати, потрібно виконати декілька умов: