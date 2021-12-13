Названо найкращі різдвяні ярмарки Європи цього року
Впливовий туристичний ресурс European Best Destinations назвав найкращі різдвяні ярмарки Європи, які варто відвідати в новорічно-різдвяний період 2021-2022, повідомляє УНІАН.
Як повідомляється на сайті European Best Destinations, топ найкращих європейських святкових ярмарків цього року очолив різдвяне містечко Advent Feast at the Basilica в Будапешті, Угорщина.
Найкращі різдвяні містечка в Європі 2021-2022: повний список
1. Будапешт, Угорщина (29 листопада – 1 січня)
2. Базель, Швейцарія (25 листопада – 23 грудня)
3. Мец, Франція (19 листопада – 30 грудня)
4. Відень, Австрія (ярмарок був скасований через локдаун, його відновлення під питанням)
5. Монбельяр, Франція (27 листопада – 27 грудня)
6. Крайова, Румунія (26 листопада – 9 січня)
7. Трір, Німеччина (19 листопада – 22 грудня)
8. Мадейра, Португалія (1 грудня – 9 січня)
9. Брюссель, Бельгія (26 листопада – 2 січня)
10. Говоне і Асті, Італія (13 листопада – 19 грудня, тільки вихідні)
11. Единбург, Шотландія (20 листопада – 4 січня)
12. Кельн, Німеччина (22 листопада – 23 грудня)
13. Таллінн, Естонія (26 листопада – 2 січня)
14. Прага, Чехія (ярмарок скасовано)
15. Манчестер, Англія (12 листопада – 22 грудня)
16. Брюгге, Бельгія (26 листопада – 9 січня)
17. Москва, Росія (з середини грудня до 7 січня)
18. Лейпциг, Німеччина (23 листопада – 23 грудня)
19. Ноттінгем, Англія (15 листопада – 31 грудня)
20. Дюссельдорф, Німеччина (18 листопада – 30 грудня)