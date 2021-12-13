Імпорт свинини до України перевищив експорт у 10 разів

Імпорт свинини до України за 11 місяців поточного року зріс на 27% проти аналогічного періоду минулого року до $67 млн, повідомляє ЛігаБізнес.

У кількісному вираженні імпорт склав 36 600 тонн, що на 36% більше за січень-листопад 2020 року, свідчать дані Державної митної служби.

Здебільшого свинину до України завозили з Данії (на $31,8 млн), Польщі ($12 млн) та Нідерландів ($9,6 млн).

Експорт української свинини зріс на 19% у річному обчисленні до $6,9 млн. Загалом Україна експортувала 3 600 тонн свинини (зростання на 34%) за 11 місяців поточного року.

Основні покупці української свинини у 2021 році – ОАЕ ($3,9 млн), Гонконг ($1,3 млн) та Грузія ($502 600).

Імпорт сала до України за 11 місяців 2021 року становив 31 429 тонн, або $24,7 млн.

У січні-листопаді минулого року до України завезли 32 281 тонну сала на $23,7 млн.