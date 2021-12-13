Визначено терміни майже повного переходу світу на зелену енергетику

Зелена енергетика досягне потужності 4800 гігават через п'ять років. У 2026 році лише 5% новозбудованих електростанцій спалюватимуть вугілля та газ, повідомляє Україна 24.

Світові ціни на викопне паливо зростають, тому експерти вважають, що майбутнє — за джерелами енергії, що відновлюються, зокрема, екологічними сонячними електростанціями.

Наразі активно розвивають зелену енергетику країни Азії та Європи. Наприклад, у Китаї сонячна енергія коштує стільки ж, скільки вугільна. У перспективі відновлювані джерела енергії будуть дедалі вигіднішими для використання.

Нагадаємо, Німеччина планує протягом найближчих 10 років повністю відмовитися від вугілля і 80% потреб забезпечувати відновлюваними джерелами енергії. Зараз по всій країні активно встановлюють сонячні панелі та вітряки, відкриваються підприємства з виробництва водню, а громадян заохочують купувати електричні автомобілі.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія почала облаштовувати чисті міста. Штучний острів площею, як Київ, зведуть біля узбережжя Червоного моря. Живитися він буде виключно зеленою енергією.