Визначено терміни майже повного переходу світу на зелену енергетику

Визначено терміни майже повного переходу світу на зелену енергетику

Зелена енергетика досягне потужності 4800 гігават через п'ять років. У 2026 році лише 5% новозбудованих електростанцій спалюватимуть вугілля та газ, повідомляє Україна 24.

Світові ціни на викопне паливо зростають, тому експерти вважають, що майбутнє — за джерелами енергії, що відновлюються, зокрема, екологічними сонячними електростанціями.

Наразі активно розвивають зелену енергетику країни Азії та Європи. Наприклад, у Китаї сонячна енергія коштує стільки ж, скільки вугільна. У перспективі відновлювані джерела енергії будуть дедалі вигіднішими для використання.

Нагадаємо, Німеччина планує протягом найближчих 10 років повністю відмовитися від вугілля і 80% потреб забезпечувати відновлюваними джерелами енергії. Зараз по всій країні активно встановлюють сонячні панелі та вітряки, відкриваються підприємства з виробництва водню, а громадян заохочують купувати електричні автомобілі.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія почала облаштовувати чисті міста. Штучний острів площею, як Київ, зведуть біля узбережжя Червоного моря. Живитися він буде виключно зеленою енергією.

Новини

analytics