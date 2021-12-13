Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок зміцнення гривні, яке почалося минулої середи, продовжилося з новою силою. До 12 години котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку опустилися до 26,85 гривень на купівлі та 26,87 гривень на продажу.

Схоже, експортери почали бити на сполох і звернулися за допомогою до Національного банку. Регулятор, який уже вранці виходив із покупкою стандартних 5 млн доларів, знову вийшов на ринок із інтервенцією за курсом 26,86 гривень. Поява регулятора подіяла як пробудження на всіх: покупці почали активно виставляти заявки на покупку, а експортери заспокоїлися і вже не поспішали продавати.

У першій половині дня продовжили знижуватись ціни на готівковому валютному ринку. Якщо вранці оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 26,97-26,98 гривні, то вже до обіду він подешевшав до 26,90-26,92 гривні. Втім, щойно в обід на міжбанку почали зростати котирування, миттєво відреагував і готівковий курс. Вже до кінця обідньої перерви у Києві долар подорожчав до 26,93-26,95 гривень.

Євро на FOREX у першій половині дня знову знижується: з 1,1318 долара він опустився до позначки 1,1258. Готівковий євро в Україні дешевшає під тиском одразу двох факторів: зміцнення гривні та зниження на світових ринках. У Києві його ціна за півдня зменшилася з 30,40-30,45 до 30,35-30,37 гривень.

Російський рубль у першій половині дня понеділка торгується у діапазоні 73,25-73,50 за долар. Світові ціни на нафту відновили зниження, а долар знову зростає, і це тисне на рубль, не дозволяючи йому повернутися до позначки 73 рубля. Ціна готівкового рубля у Києві не змінюється вже другий тиждень: його стабільно продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.