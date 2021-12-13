Україна посилила охорону мостів, АЕС та інших критичних об'єктів

На тлі загрози вторгнення Російської Федерації українська сторона посилила охорону мостів, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, забезпечує прикриття з повітря, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Повідомляється, що фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки на кордон з Україною. Також Росія продовжує переривати близько 70% акваторії Азовського моря.

У зв'язку з цим підрозділи Повітряних сил цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки - це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури.