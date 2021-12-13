У Франції заарештували близького соратника Саркозі

Сьогодні, 13 грудня, ув'язнили екс-голову МВС Франції Клода Геана, який був близьким соратником колишнього президента Ніколя Саркозі. Він відбуватиме покарання у в'язниці Санте на півдні Франції, повідомляє Ліга.net.

У 2017 році Геана засудили до двох років позбавлення волі (один рік умовно) та зобов'язали виплатити штраф у розмірі €75 000. Крім цього, йому заборонили обіймати державні посади протягом п'яти років.

Висновок пов'язують із справою про «кабінетних премій» 2000-х. Тоді Геан був керівником апарату Саркозі у міністерствах внутрішніх справ та економіки. Щомісяця він виписував собі та своїм соратникам із МВС премії у розмірі до 10 000 євро.

Їх виписували з фонду поліції для ведення слідства та стеження за підозрюваними особами. Геан обрав цю структуру, бо перш ніж стати міністром, працював генеральним директором поліції та добре знав її фінансування.

Загалом Геан та його помічники привласнили €210 тис.