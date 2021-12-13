Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заново проведе жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Під час першого жеребкування стався технічний збій, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Повідомляється, що через технічну проблему з програмним забезпеченням постачальника послуг, який повідомляє, які команди мають право грати одна з одною, сталася помилка у жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.