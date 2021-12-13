Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки - Зеленський

Повністю вакциновані проти COVID-19 українці у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, у тому числі на ліки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Програма "єПідтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатися більше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на покупку ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Чиновники отримали необхідні доручення", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомлялося, президент України 15 листопада заявив, що кожен українець, який одержав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти буде виплачено на віртуальні платіжні картки через "Дію". На це у 2021 році буде передбачено 3 млрд грн із загального фонду бюджету і стільки ж – на наступний рік із можливістю розширення фінансування. Виплати не оподатковуватимуться і не вплинуть на виділення субсидій. При цьому планувалося, що кошти можна буде витратити на купівлю квитків у кіно, театр, концерт, заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.

Запуск програми "єПідтримка" призначено на 19 грудня.