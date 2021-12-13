Ілон Маск – людина року за версією журналу Time

Редакція впливового американського журналу Time назвала людиною 2021 року мільярдера, винахідника та філантропа Ілона Маска, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці журналу у Twitter.

Так, фото Маска прикрасило обкладинку грудневого номера видання.

"Це людина, яка прагне врятувати нашу планету і допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, хам, божевільний гібрид Едісона, Барнума, Ендрю Карнегі та доктора Манхеттена з "Хранителів"... Його стартап SpaceX обігнав Boeing, щоб заволодіти космічним майбутнім Америки. Його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини багатомільярдного ринку автомобілів, що зробило Маска власником статків у $250 млрд і найбагатшою приватною особою в історії" , — аргументувала свій вибір редакція Time.

Нагадаємо, людиною року за версією читачів американського журналу Time став президент Бразилії Жаїр Болсонару. Болсонар відомий як активний противник вакцинації від коронавірусу.

Зазначимо, у 2020 році звання "Людина року-2020" від Time між собою розділили обраний президент США Джо Байден та обраний віце-президент США Камалла Харріс.