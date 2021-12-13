Штам Омікрон може з’явитися в Україні цього тижня — Данилов

За прогнозами РНБО, новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, повідомляє Новое время.

Про це на нараді президента Володимира Зеленського заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Водночас, за його словами, результати перших досліджень у країнах, де його вже виявили, свідчать про легший перебіг хвороби.

Також у РНБО прогнозують, що епідемічна ситуація в Україні на новорічні та різдвяні свята має бути стабільною.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон?

Штам коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Вірус швидко поширився в густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала штам Омікрон таким, "що викликає побоювання". У ВООЗ зазначили, що цей варіант має велику кількість мутацій, які можуть спричинити велику заразність вірусу. Також експерти вважають, що штам Омікрон може виявитися стійкішим до вакцин і поставити під загрозу зусилля боротьби з пандемією.

Десятки країн почали закривати кордони для тих, хто приїжджає з півдня Африки через нову мутацію коронавірусу. У ПАР розкритикували такі заходи та назвали їх "покаранням" для країни.

У ВООЗ вважають, що повна заборона на поїздки не зупинить поширення штаму Омікрон.

Україна з півночі 3 грудня заборонила в'їзд іноземцям та людям без громадянства, які приїхали з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині, Мозамбіку та Малаві та перебували там мінімум сім днів протягом останніх 14 днів. В Україні поки що не зафіксували новий штам.