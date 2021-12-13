Топ-5 ненадійних позашляховиків

Експерти назвали найненадійніші моделі позашляховиків, повідомляє Твоя машина.

1. Ford Ecosport (рейтинг надійності – 91,6%)

У 14% випадків з машиною виникнуть проблеми через кузов, внутрішнє оздоблення, сидіння. Ремонт автомобіля зазвичай займає один день.

2. Volkswagen T-Cross (90%)

30% машин страждали на поломки, пов'язані з електрикою. При цьому несправності не стосувалися двигуна. Понад половину автомобілів відремонтували від одного дня до тижня.

3. Vauxhall Mokka X (87,3%)

Близько 44% автомобілів моделі мали проблеми, в основному пов'язані з супутниковою навігацією, інформаційно-розважальною системою та кондиціонером.

4. Nissan Juke (83,8%)

37% власників машин із бензиновим двигуном скаржилися на проблеми з акумулятором, двигуном та підвіскою. Поломки усувалися менше, ніж за день.

5. Peugeot 2008 (81,8%)

16% власників заявили про різні несправності. 63% автомобілів визнано непридатними для експлуатації. Найчастіше проблеми виникали з гальмами та підвіскою.