Депозитний портфель українських банків виріс

За даними НБУ, у листопаді депозитний портфель загалом за банківською системою зріс до 692,2 млрд грн, повідомляє Ліга.Фінанси.

Гривневий портфель зріс на 0,6% (2,5 млрд грн) до 427,4 млрд грн. За валютним портфелем спостерігався відтік депозитів – на 0,15% до $9,7 млрд (у гривневому еквіваленті доларовий портфель показав приріст за рахунок коливань курсу долара).

За даними НБУ, середня ставка термінових вкладів для гривні зросла на 0,2 п.п. і становить 7,8% річних. Для валютних вкладів середня ставка не змінилася та становить 0,7% річних.