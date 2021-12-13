Honda показала випробування нового Civic Type R

Японська компанія Honda опублікувала колекцію фотографій, що демонструють випробування Civic Type R наступного покоління перед його офіційним показом на трасі Suzuka в Японії. Автомобіль поки ще ретельно прихований камуфляжем, візерунок якого є силуетами машин Honda, повідомляє Обозреватель.

Ілюстрації дозволяє краще розглянути модель, а на одній із фотокарток вона припаркована перед нинішнім Civic Type R, що допомагає нам зрозуміти, наскільки різними будуть два автомобілі.

Новий Type R, побудований на шасі Civic 11-го покоління, буде жорсткішим, довшим і ширшим, ніж його попередник. Джерело: Honda

Новий Type R, побудований на шасі Civic 11-го покоління, буде жорсткішим, довшим і ширшим, ніж його попередник, що має допомогти покращити його динаміку руху. Очікується, що автомобіль збереже свій 2,0-літровий чотирициліндровий двигун, який має віддачу 310 к.с. та 400 Нм.

Очікується, що автомобіль збереже свій 2,0-літровий чотирициліндровий двигун, який має віддачу 310 к.с. та 400 Нм. Джерело: Honda

Місцем проведення тестів обрано трасу "Сузука" – одна з головних гоночних трас Японії та місце проведення Гран-прі Японії. Він належить Mobilityland Corporation, яка є дочірньою компанією Honda та спочатку проєктувалась як випробувальний трек для цієї марки. Траса протяжністю 5,8 км має 18 поворотів і є єдиною трасою FIA, що має схему вісімки, за винятком випробувальної траси Ferrari Fiorano.

Місцем проведення тестів обрано трасу "Сузука" – одна з головних гоночних трас Японії та місце проведення Гран-прі Японії. Джерело: Honda

Новий Honda Civic Type R буде представлений у 2022 році.