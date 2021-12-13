Тупицький стверджує, що США не запроваджували проти нього санкції

Колишній суддя Конституційного Суду Олександр Тупіцький стверджує, що проти нього ніхто не запроваджував жодних санкцій, повідомляє Ділова столиця.

"Жодних санкцій проти мене немає" , — заявив Тупицький.

За його словами, на сайті Мінфіну США його прізвища немає у списку санкцій.

Також, як запевнив Тупицький, проти його дружини також немає санкцій з боку США.

Він зазначив, що, можливо, йдеться про відміну його американської візи, але цю інформацію необхідно ще ретельно перевірити його юристам.

Нагадаємо, у Держдепі США повідомили, що запроваджують санкції проти Олександра Тупицького "за серйозні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час служби в українській судовій системі".