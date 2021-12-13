Експерти прогнозують подорожчання квартир

Здорожчання розпочнеться від другої половини березня, повідомляє ТСН.

Після новорічних свят ціни на квартири зростуть до 15%. Такі прогнози ріелторів на 2022-й рік, розповіли у Сніданку з 1+1.

Фахівці кажуть, що здорожчання розпочнеться від другої половини березня наступного року. Спочатку вартість квадратних метрів зросте до 5%. Більш суттєві коливання ціни варто очікувати від квітня до червня, а також від жовтня до грудня.

Попит покупців буде активний як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості. Також експерти зазначили, зараз багато людей у пошуках одно- і двокімнатних квартир площею до 60 квадратних метрів.