Нардепам дадуть список книг для читання на різдвяних святах

Нардепам дадуть список книг для читання на різдвяних святах

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що дасть народним депутатам список книг для читання на різдвяних святах, а потім перевірить, чи прочитали ці книги чи ні, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу у понеділок, 13 грудня, Стефанчук уточнив, що його ініціатива пов'язана із Днем національного читання.

"Завтра у нас буде… День національного читання. Хочу внести нову традицію за прикладом британського парламенту, коли спікер рекомендує депутатам книги, які треба прочитати. Завтра виставлю свої топ-5 книг, які рекомендуватиму прочитати народним депутатам під час різдвяних канікул", — заявив він.

Також Стефанчук планує продовжити цю ініціативу влітку наступного року.

"На літні канікули дам їм дуже великий список літератури, вони матимуть більше часу. І потім перевірятимемо, чи дотримувалися вони цього", — додав речник ВРУ.

Повідомивши про День національного читання, Стефанчук, найімовірніше, мав на увазі церковне свято Наума Грамотника, яке відзначається 14 грудня.

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