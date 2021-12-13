Нардепам дадуть список книг для читання на різдвяних святах

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що дасть народним депутатам список книг для читання на різдвяних святах, а потім перевірить, чи прочитали ці книги чи ні, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу у понеділок, 13 грудня, Стефанчук уточнив, що його ініціатива пов'язана із Днем національного читання.

"Завтра у нас буде… День національного читання. Хочу внести нову традицію за прикладом британського парламенту, коли спікер рекомендує депутатам книги, які треба прочитати. Завтра виставлю свої топ-5 книг, які рекомендуватиму прочитати народним депутатам під час різдвяних канікул" , — заявив він.

Також Стефанчук планує продовжити цю ініціативу влітку наступного року.

"На літні канікули дам їм дуже великий список літератури, вони матимуть більше часу. І потім перевірятимемо, чи дотримувалися вони цього" , — додав речник ВРУ.

Повідомивши про День національного читання, Стефанчук, найімовірніше, мав на увазі церковне свято Наума Грамотника, яке відзначається 14 грудня.